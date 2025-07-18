МИД РФ опроверг сообщения о приостановке доступа иностранцев на курорт в КНДР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли информацию о том, что власти КНДР приняли решение приостановить доступ иностранных граждан на курорт Вонсан после визита туда министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Классическая ложь, грубый фейк", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, американские СМИ могли "вбросить дезинформацию" на этот счет в связи с тем, что американские военно-политические элиты увидели, что "их стратегия давления на КНДР провалилась".

Лавров посетил Вонсан в конце прошлой недели, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Министра также принял северокорейский лидер Ким Чен Ын.