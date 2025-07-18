Аэропорт Геленджика до конца лета может обслужить до 50 тыс. туристов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Геленджика до конца лета может обслужить до 50 тыс. туристов, если уже заявленная полетная программа не будет расширена, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"С момента открытия продаж количество предложений на маршруте значительно увеличилось. Если полетная программа просто останется такой, как заявлена на сегодня, то авиатранспортом в Геленджик до конца лета прибудут около 50 тыс. туристов. Это значит, что в августе пассажиропоток аэропорта может восстановиться примерно на четверть от объемов рекордного 2021 года, когда он обслужил 228 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении.

Если же объем перевозки вернется к уровню 2021 года, то, по оценке ассоциации, открытие аэропорта может прибавить курорту до конца года около 120-160 тыс. дополнительных туристов.

Как сообщалось, о планах летать в Геленджик первым заявил "Аэрофлот", который 18 июля выполнил первый рейс с почти полной загрузкой. До конца месяца рейсы будут выполняться раз в день, с 1 августа будет два рейса в день, а с 8 августа - три.

"Уральские Авиалинии" запланировали первый рейс из Москвы на 24 июля и планируют летать дважды в неделю. Smartavia планирует полеты из Санкт-Петербурга с 6 августа дважды в неделю. S7 Airlines полетит на курорт из Новосибирска с 7 августа, рейсы будут выполняться также дважды в неделю. Из Москвы перевозчик планирует летать с 8 августа четыре раза в неделю.

Ранее гендиректор аэропорта Иван Таранченко заявил, что на первом этапе воздушная гавань сможет обслуживать не более трех рейсов в день.

В 2024 году Геленджик принял более 4,3 млн туристов, что на 8,8% больше, чем годом ранее.

Аэропорт Геленджика был закрыт в феврале 2022 года в целях безопасности. 9 июля 2025 года Росавиация уведомила авиакомпании, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля.

В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже.