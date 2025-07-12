"Уральские авиалинии" с 24 июля запустят рейсы в Геленджик из Москвы

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет рейсы в Геленджик, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован 24 июля", - говорится в сообщении.

Перелеты из других городов доступны со стыковками в Москве.

В пресс-релизе отмечается, что авиакомпания рассматривает возможность расширения полетной программы в Геленджик из других городов России.

Как сообщалось, в четверг аэропорт Геленджика возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. С 18 июля, как ожидается, он примет первый рейс - его выполнит "Аэрофлот" из Москвы. По решению Росавиации, авиакомпании смогут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 по Москве.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке.