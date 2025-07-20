Здания обследуют на Камчатке после серии сильных подземных толчков

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Несколько землетрясений произошли на Камчатке вечером в воскресенье по местному времени, в регионе обследуют здания жилых домов и социальных объектов, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов. Как и всегда в случае сейсмособытий, его сопровождают афтершоки, поэтому возможны и повторные толчки", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что система предупреждения о возможности цунами, несмотря на незначительную высоту ожидаемой волны, сработала штатно.

"В настоящее время обследованы все медицинские учреждения, продолжается осмотр образовательных и социальных учреждений, значительных повреждений пока не обнаружено", - подчеркнул Солодов.

Он также добавил, что время подхода первой волны прошло. Ни в одном населенном пункте цунами не наблюдалось.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером по местному времени 20 июля в акватории Тихого океана зарегистрировано несколько ощущаемых сейсмособытий. Так, магнитуда одного из толчков составила 7.

Повторные толчки после серии землетрясений также ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовском муниципальном районе до семи баллов.

В ГУ МЧС по региону предупредили о возможности подхода волны цунами высотой не более 60 сантиметров.