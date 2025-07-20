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На Камчатке объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На фоне землетрясений в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки, сообщает управление МЧС по региону в своем телеграм-канале.

"Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 м. В Усть-Камчатске возможен подъём до 0,19 м", - говорится в сообщении.

Позднее МЧС уточнило, что, по расчетам Камчатского Центра наблюдения и предупреждения о цунами, возможен подход волны цунами высотой не более 60 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 15 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

В министерстве рекомендуют жителям прибрежных населенных пунктов уйти от побережья на возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30-40 метров, или уйти от берега не менее чем на 2-3 километра.

"Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, следует уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега", - сообщает МЧС.

Камчатка МЧС
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