Поиск

Угроза цунами в населенных пунктах Камчатки миновала

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Цунами больше не угрожает населенным пунктам Камчатки, сообщает управление МЧС по региону в воскресенье в своем телеграм-канале.

Ранее была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов на фоне серии землетрясений в акватории Тихого океана. Волны ожидались невысокие, но жителям прибрежных районов рекомендовали подняться на возвышенность или отойти от берега.

После землетрясений в регионе обследуют здания жилых домов и социальных объектов, сообщил губернатор Владимир Солодов. По его данным, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов.

Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С 8:10 до 12:00 над регионами России сбиты 34 дрона ВСУ

Ограничения вновь введены в аэропорту "Шереметьево"

Ограничения вновь введены в аэропорту "Шереметьево"

Песков заявил, что время для встречи Путина и Трампа пока не настало

На Камчатке объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов

Более 130 поездов задерживаются после приостановки движения в Ростовской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью 93 дронов ВСУ

Два человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета в Республике Алтай

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 40 дронов за 3,5 часа

Военная операция на Украине

Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе

Что произошло за день: суббота, 19 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6787 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });