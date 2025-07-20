Угроза цунами в населенных пунктах Камчатки миновала

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Цунами больше не угрожает населенным пунктам Камчатки, сообщает управление МЧС по региону в воскресенье в своем телеграм-канале.

Ранее была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов на фоне серии землетрясений в акватории Тихого океана. Волны ожидались невысокие, но жителям прибрежных районов рекомендовали подняться на возвышенность или отойти от берега.

После землетрясений в регионе обследуют здания жилых домов и социальных объектов, сообщил губернатор Владимир Солодов. По его данным, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов.