Санкции ЕС против Озон банка не влияют на бизнес маркетплейса и планы редомициляции

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Введенные Евросоюзом санкции в отношении Озон банка не влияют на бизнес маркетплейса, а также на планы Ozon по редомициляции с Кипра в РФ.

"На бизнес и планы маркетплейса ситуация тоже не повлияет. Ограничения введены только против Ozon банка - они не распространяются на любые другие компании группы Ozon. Банк также не участвует в капитале каких-либо компаний нашей группы. Торги акциями Ozon тоже продолжаются в обычном режиме, планы по переезду в Россию - в силе", - сообщила компания в своем телеграм-канале.

19 июля ЕС опубликовал в "Официальном журнале" список из 22 банков, подпавших под ограничения в рамках 18-го пакета антироссийских санкций, куда в том числе был включен Ozon банк.

Маркетплейс активно развивает банковское направление с 2022 года. При этом сам Ozon находится в процессе редомициляции кипрской Ozon Holdings Limited с Кипра в Россию: в декабре 2024 года акционеры маркетплейса утвердили решение о регистрации холдинговой компании МКПАО "Озон" в САР Калининградской области.

Компания также указывает, что у банка нет зарубежных активов, а операции за пределами РФ он не ведет, SWIFT не использует и обслуживает клиентов только внутри страны.

В компании подчеркнули, что санкции не окажут влияния на клиентов банка, наряду с партнерами и клиентами маркетплейса из стран СНГ, Китая и Турции (расчеты с ними через Ozon банк не ведутся).

При этом компания работает над тем, чтобы приложение Ozon банка можно было скачать в случае, если оно будет удалено из App Store и Google Play.