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Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon получил согласие Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра на редомициляцию в Россию, сообщила компания.

Речь идет о редомициляции кипрской Ozon Holdings Limited. В конце декабря 2024 года акционеры компании утвердили решение о ее "переезде" в САР Калининградской области, там она продолжит деятельность как МКПАО "Озон". Ранее сообщалось, что процесс переезда должен завершиться до конца 2025 года, по итогам процесса акции МКПАО будут торговаться на Мосбирже.

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Кроме того, на 1 сентября запланировано внеочередное собрание акционеров, в повестку которого будут вынесены "юридические вопросы, необходимые для завершения процесса редомициляции": утверждение новой организационно-правовой формы компании в РФ, определение размера ее уставного капитала, утверждение устава, предоставление совету директоров полномочий на осуществление определенных действий, связанных с редомициляцией.

Ozon на 31,76% принадлежит ПАО АФК "Система", еще 27,71% у компании АО "О23", владельцем которой являются структуры Александра Чачавы; остальные акции в свободном обращении.

Ozon Кипр РФ
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