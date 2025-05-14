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Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Озон Капитал", холдинговая компания, объединяющая большинство финансовых сервисов группы Ozon, размещает три новых выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе "ЦФА хаб", максимальный объем денежных требований по каждому выпуску – 1 млрд руб., говорится в сообщении платформы.

Доходность выпусков фиксированная и составляет 23,5%, 23,7% и 24% годовых, срок обращения – 6, 9 и 12 месяцев соответственно.

Все выпуски адресованы физическим лицам. Стоимость одного ЦФА – 1000 рублей.

Сбор заявок по всем выпускам продлится до 27 мая.

Приобрести ЦФА можно через приложение Озон банка, сообщал "ЦФА хаб". Покупка доступна всем клиентам банка, прошедшим идентификацию по паспорту. Максимальный объем на данный момент – 600 тыс. рублей.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

"Блокчейн Хаб" ("дочка" "МТС") работает под брендом "ЦФА хаб". Компания была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка России в июле 2023 года.

Ozon Озон Капитал
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