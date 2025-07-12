Усадьбу Грачёвка в Ховрино отреставрируют

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Ховрино начнется реставрация исторической достопримечательности - усадьбы Грачёвка.

Как он написал в своем телеграм-канале в субботу, Ховрино стало частью Москвы более 60 лет назад. Участок принадлежал городу, а усадьба числилась за Московской областью. Теперь это перешло в ведение столицы, и уже в этом году планируется начать разработку проекта по её реставрации.

Грачёвка привлекала многих выдающихся деятелей культуры. Ее посещали писатели Алексей Толстой и Владимир Гиляровский, композиторы Петр Чайковский и Александр Скрябин, а также поэт Валерий Брюсов и художник Кирилл Лемох.