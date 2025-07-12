Поиск

Усадьбу Грачёвка в Ховрино отреставрируют

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Ховрино начнется реставрация исторической достопримечательности - усадьбы Грачёвка.

Как он написал в своем телеграм-канале в субботу, Ховрино стало частью Москвы более 60 лет назад. Участок принадлежал городу, а усадьба числилась за Московской областью. Теперь это перешло в ведение столицы, и уже в этом году планируется начать разработку проекта по её реставрации.

Грачёвка привлекала многих выдающихся деятелей культуры. Ее посещали писатели Алексей Толстой и Владимир Гиляровский, композиторы Петр Чайковский и Александр Скрябин, а также поэт Валерий Брюсов и художник Кирилл Лемох.

Москва Ховрино Сергей Собянин усадьба Грачёвка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поезда на D3 в область не будут останавливаться на Левобережной с 19 июля

Жителей Москвы предупредили о возможных дожде, грозе и граде в субботу

Жителей Москвы предупредили о возможных дожде, грозе и граде в субботу

Введены временные ограничения в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский"

Уничтожен четвертый беспилотник, летевший в направлении Москвы

Сбит третий летевший на Москву беспилотник

Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

Кремль переадресовал региональным властям вопрос о строительстве дороги через Лосиный остров

Жара слегка отступит в Москве в понедельник

Жара слегка отступит в Москве в понедельник

В Подмосковье в ДТП с маршруткой погибли два человека, восемь пострадали

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Аэропорт Шереметьево возобновил работу
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6711 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });