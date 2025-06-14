Домик Петра I в московском музее-заповеднике "Коломенское" отреставрировали

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве завершилась реставрация Домика Петра I, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Отреставрировали Домик Петра I - памятник деревянного зодчества. Это единственный в Москве мемориальный музей, посвященный царю-реформатору", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что ремонт Домика, который был построен русскими плотниками и голландскими корабельными мастерами в 1702 году, начался в прошлом году. Специалисты работали внутри и снаруж‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​и здания, восстановили его исторический облик.

"В частности, отремонтировали наружные стены деревянного сруба и декоративные элементы, аварийную печную трубу и кровлю. В интерьерах заменили пол, обработали всё специальными составами. Также провели ремонт существующих инженерных систем и устройство новых для обеспечения безопасности посетителей", - написал Собянин.

Отреставрированный Домик Петра I готов принимать гостей, добавил мэр.

Домик Петра I находится на территории музея-заповедника "Коломенское".