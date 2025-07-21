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РЖД вводит в график задержанные из-за ЧП на станциях в Ростовской области поезда

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда, задержанные из-за падения обломков беспилотников на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, вводятся в график, сообщает телеграм-канал РЖД.

"На данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов. Еще пять поездов введены в график", - сказано в сообщении.

Уточняется, что через барьерные места движение организовано со сниженной скоростью.

Как сообщалось ранее, в понедельник утром более 50 поездов формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) и "Гранд Сервис Экспресса" следовали с задержками из-за падения обломков беспилотника на железнодорожной станции в Ростовской области. Для обслуживания пассажиров дополнительно были открыты билетные кассы на 13 станциях.

Также сообщалось, что утром 19 июля было временно приостановлено движение поездов на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Более 130 пассажирских поезда следовали с задержками от 33 минут до 15 часов.

РЖД Ростовская область
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