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Движение поездов приостановлено в Ростовской области после падения обломков БПЛА

Задержано более 50 поездов дальнего следования, частично отменены электрички

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области временно приостановлено движение поездов из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков БПЛА, сообщили в пресс-службе РЖД утром в субботу.

"В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Уточняется, что на данный момент задержано более 50 поездов дальнего следования, частично отменены пригородные поезда.

РЖД Ростовская область БПЛА поезда электрички
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