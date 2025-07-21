Поиск

Из-за ЧП на станции в Ростовской области задерживаются более 50 поездов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Более 50 поездов формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) и "Гранд Сервис Экспресса" задерживаются из-за падения обломков беспилотника на железнодорожной станции в Ростовской области, сообщает РЖД.

В РоссииОператор ж/д перевозок сообщил о задержке 17 пассажирских поездов в Крым и из КрымаЧитать подробнее

"В связи с происшествием на станции "Каменоломни" в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд Сервис Экспресс", - сообщает телеграм-канал компании.

Пассажиров опаздывающих поездов обещают обеспечить водой, при задержке более чем на четыре часа - питанием.

Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях.

Ранее Северо-Кавказская железная дорога (филиал РЖД) сообщила, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции "Каменоломни" в Ростовской области произошел пожар. Туда направили пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов.

Через станцию "Каменоломни" поезда следуют со сниженной скоростью.

Гранд Сервис Экспресс Крым РЖД ФПК Ростовская область Каменоломни
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посол Израиля в РФ завершит миссию осенью

Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке 17 пассажирских поездов в Крым и из Крыма

Проезда по Крымскому мосту ожидает более 1,5 тысячи автомобилей

Минобороны заявило о нейтрализации за ночь 74 дронов

Два человека ранены при атаке дронов в Белгородской области

Количество сбитых дронов, атаковавших Москву в ночь на понедельник, достигло 13

Трещины появились в помещениях краевой больницы на Камчатке после землетрясения

МЧС уточнило, что при опрокидывании "вахтовки" в Якутии погибли 13 человек

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вновь обслуживают рейсы

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вновь обслуживают рейсы

В Якутии упал в обрыв вахтовый автобус

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6787 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });