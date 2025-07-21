Из-за ЧП на станции в Ростовской области задерживаются более 50 поездов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Более 50 поездов формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) и "Гранд Сервис Экспресса" задерживаются из-за падения обломков беспилотника на железнодорожной станции в Ростовской области, сообщает РЖД.

"В связи с происшествием на станции "Каменоломни" в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд Сервис Экспресс", - сообщает телеграм-канал компании.

Пассажиров опаздывающих поездов обещают обеспечить водой, при задержке более чем на четыре часа - питанием.

Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях.

Ранее Северо-Кавказская железная дорога (филиал РЖД) сообщила, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции "Каменоломни" в Ростовской области произошел пожар. Туда направили пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов.

Через станцию "Каменоломни" поезда следуют со сниженной скоростью.