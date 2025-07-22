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Госдума освободила от экзамена по русскому мигрантов, приехавших по квоте правительства

Не будут освобождены от экзаменов водители и продавцы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон № 931965-8 об освобождении иностранных граждан, приезжающих в Россию по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства.

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Закон вносит изменения в статьи 151 и 18 закона "О правовом положении иностранных граждан в России".

К третьему чтению правительство по просьбе Госдумы исключило профессии, требующие коммуникации с гражданами - водителей, продавцов, медицинских работников - из перечня иностранных специалистов, которые будут по приезду освобождаться от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, замечания депутатов были учтены и в ведомственные приказы профильным министерством подготовлены изменения: теперь под квоты не подпадут те иностранные граждане, чья трудовая деятельность на территории России будет связана с коммуникацией с гражданами - водители, продавцы, медицинские работники.

В пояснительной записке к закону отмечается, что в 2024 году такая квота составляла 155 929 разрешений, в том числе распределенная по субъектам Российской Федерации квота составила 103 953, резерв квоты - 51 976. На конец года с учетом корректировок распределенная квота составила 132 067, резерв квоты - 23 862. Исчерпание квот за 2024 год составило 86 011, процент исчерпания - 65,1%.

В основном иностранцев привлекают крупные и мелкие промышленные предприятия, а также организации в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

На работодателя, по запросу которого формируются квоты, возлагается ответственность за иностранных граждан указанной категории, в том числе за своевременный выезд работника из России по истечении срока действия заключенного с ним трудового договора.

Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, находятся на территории России до одного года в пределах объектов и предприятий, на которые трудоустроены. В основном иностранные работники указанной категории прибывают в Россию на основании визы из КНР, Индии, Туркменистана и Турции, говорится в пояснительной записке.

Предусмотренные меры позволят сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, указывается в законе.

Также законом с 30 до 90 дней увеличивается срок представления иностранными гражданами, находящимися в России на основании визы и получившими разрешение на работу, в территориальный орган МВД документа, подтверждающего владение ими русским языком, знаниями истории России и основ российского законодательства.

Вячеслав Володин Госдума МВД правительство
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