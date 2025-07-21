Число задержанных пассажирских поездов в Крым и из него сократилось до 12

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Число задержанных пассажирских поездов, следующих в Крым и из Крыма, к вечеру понедельника сократилось с 17 до 12, следует из сообщения компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

Как уточняется в телеграм-канале ГСЭ, по данным на 20:00 по московскому времени задерживаются состав из Москвы в Симферополь (отправление 20 июля, задержка 3 часа), из Мурманска в Севастополь (отправление 17 июля, задержка 3,5 часа), из Санкт-Петербурга в Евпаторию (отправление 20 июля, задержка 3,5 часа).

Из Симферополя задержаны три пассажирских состава в Москву (все три - 20 июля, задержки от 3,5 до 5 часов), в Смоленск (20 июля, 3 часа), Пермь (19 июля, 2 часа), из Евпатории задержаны составы в Санкт-Петербург и Москву (20 июля, 3,5 часа и 1 час соответственно).

Также задерживаются поезда из Севастополя в Санкт-Петербург (20 июля, 2 часа), из Феодосии в Москву (20 июля, 3 часа).

"Время задержки в пути может измениться", - добавили представители компании.

19 июля утром в ГСЭ сообщили о задержке 12 составов в Крым и из Крыма, не сообщив причины. Вечером того же дня количество задержанных составов увеличилось до 21. На следующий день количество задержанных составов на пике также было 21, после чего их количество начало уменьшаться.

Утром 19 июля в РЖД сообщили, что на перегоне в Ростовской области было временно приостановлено движение по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Как сообщалось, было задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек. В 9:19 по московскому времени того же дня на станции Лихая было подано напряжение в контактную сеть, движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыли на электротяге по двум путям.