Оператор железнодорожных перевозок сообщил о задержке 12 поездов в Крым и из Крыма

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил в субботу о задержке в пути пяти поездов, следующих в Крым, и семи поездов - из Крыма.

В своем телеграм-канале ГСЭ уточняет, что задержаны составы, следующие в Симферополь из Омска (отправление 16 июля, задержка около 6 часов), три состава из Москвы (все отправились 18 июля, задержки от 6,5 до 7 часов) и из Санкт-Петербурга (отправление 18 июля, задержка 5 часов).

Из Симферополя задерживаются три состава, следующих в Москву (отправление 18 июля, задержка 1,5 часа, 4 и 5 часов) и Смоленск (18 июля, 5,5 часа), из Феодосии - в Москву (18 июля, 5 часов), из Севастополя - в Санкт-Петербург (18 июля, 2 часа), из Евпатории - в Санкт-Петербург (18 июля, 1,5 часа).

"Время задержки в пути может измениться. Пассажиры будут обеспечены питанием. Будут использоваться все возможности по сокращению времени задержки", - добавили представители компании.

Причины задержки в ГСЭ не уточнили, но утром в субботу в РЖД сообщили, что движение поездов на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области было временно приостановлено по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек.

Позднее в субботу в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне по двум путям, восстановительные работы продолжаются.