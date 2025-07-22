Поиск

Россия в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для граждан ЕС

Россия в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для граждан ЕС
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, сообщили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади пояснили, что "речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности нашей страны и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море".

Кроме того, речь идет о "представителях евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах киевского режима, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами; "отличившихся" своей русофобской риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества; депутатах стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты".

В МИД РФ подчеркнули, что "последующие санкционные решения Евросоюза также получат своевременный и адекватный ответ".

Страны ЕС ранее в июле одобрили 18-й пакет санкций против России. Предыдущий, 17-й пакет санкций Евросоюза был утвержден в конце мая.

ЕС МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обязанности главы Верховного суда РФ будет исполнять зампред ВС Юрий Иваненко

"Новабев Групп" в течение недели хочет восстановить работу сети "ВинЛаб" после кибератаки

"Новабев Групп" в течение недели хочет восстановить работу сети "ВинЛаб" после кибератаки

СКР сообщил об обысках по делу против полицейских, передавших информацию телеграм-каналу

СКР сообщил об обысках по делу против полицейских, передавших информацию телеграм-каналу

Власти РФ выделят 147 млрд руб. до 2030 г. на инфраструктуру для матерей и детей

Власти РФ выделят 147 млрд руб. до 2030 г. на инфраструктуру для матерей и детей

ФСБ сообщила о задержании пособников украинских спецслужб в ДНР и Ярославле

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

"АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка

"АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка

Российские военные нейтрализовали за ночь 35 беспилотников ВСУ

БПЛА сбиты над промышленным предприятием в Самарской области

C 16:00 до 22:00 понедельника над территорией РФ сбито 25 украинских БПЛА

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6790 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });