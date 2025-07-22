Россия в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для граждан ЕС

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, сообщили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади пояснили, что "речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности нашей страны и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море".

Кроме того, речь идет о "представителях евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах киевского режима, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами; "отличившихся" своей русофобской риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества; депутатах стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты".

В МИД РФ подчеркнули, что "последующие санкционные решения Евросоюза также получат своевременный и адекватный ответ".

Страны ЕС ранее в июле одобрили 18-й пакет санкций против России. Предыдущий, 17-й пакет санкций Евросоюза был утвержден в конце мая.