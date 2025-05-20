ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ, заявила во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России. В него вошли примерно 200 судов из "теневого флота", - написала она в соцсети X.

По словам Каллас, в пакет также вошли меры "по борьбе с гибридными угрозами и по защите прав человека".

Также она сообщила о работе Евросоюза над дальнейшими ограничительными мерами против России.

Ожидается, что позже во вторник 17-й пакет санкций будет опубликован в Официальном журнале ЕС.