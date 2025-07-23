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В Париже заявили о стремлении поскорее ввести 19-й пакет санкцией ЕС против России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций Евросоюза против России будет принят "как можно скорее", заявил радиостанции France Inter французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад.

"Нам нужно работать с нашими партнерами. Мы один за другим приняли 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС во многом благодаря активной позиции Франции", - сказал он.

По его словам, цель в том, чтобы "оказать максимальное давление на Россию" и "истощать ресурсы" России, "особенно энергетические".

Накануне глава французского МИД Жан Ноэль Барро заявил France Inter, что Франция "подготовит новый пакет санкций" ЕС против России.

Он сказал, что "уже поручил своим командам подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций - санкций европейских". При этом Барро утверждал, что это будет происходить "в координации с Соединенными Штатами".

Евросоюз МИД Франция Жан Ноэль Барро Бенжамен Аддад
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