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РЖД ввели в график задержанные из-за ЧП на станциях в Ростовской области поезда

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда, задержанные 20-21 июля из-за падения обломков беспилотников на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график, сообщает телеграм-канал РЖД.

"Все поезда, которые отправляются сегодня в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию. Поезда, задержанные 20-21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график. В настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание", - говорится в сообщении.

РЖД отмечают, что из-за позднего прибытия ряд поездов следуют с задержкой до двух часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию.

Как сообщалось ранее, 21 июля утром более 50 поездов формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) и "Гранд Сервис Экспресса" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) шли с задержками из-за падения обломков беспилотника на железнодорожной станции в Ростовской области. Для обслуживания пассажиров дополнительно были открыты билетные кассы на 13 станциях.

Кроме того, утром 19 июля было временно приостановлено движение поездов на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Более 130 пассажирских поезда следовали с задержками от 33 минут до 15 часов.

РЖД Ростовская область
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