Более 130 поездов задерживаются после приостановки движения в Ростовской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Более 130 пассажирских поездов следуют с задержками после приостановки движения в субботу на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, сообщает в воскресенье РЖД в своем телеграм-канале.

"В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и Гранд Сервис Экспресс). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью", - говорится в сообщении.

По данным РЖД, в конечные пункты уже прибыли 37 поездов. Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях.

"На всех основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной дороги работает дополнительный персонал и организована раздача бутилированной воды. Пассажирам с детьми и пожилого возраста предоставлены для размещения комнаты матери и ребенка. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - добавили в РЖД.

Накануне утром движение поездов на перегоне в Ростовской области было приостановлено по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Как сообщалось, было задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек.

Позже на станции Лихая было подано напряжение в контактную сеть, движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыли на электротяге по двум путям. По данным на вечер субботы, с задержкой следовали 75 пассажирских поездов.