Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области решил приостановить действие корпоративных прав Evraz Plc в экономически значимой организации (ЭЗО) - АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", сообщила сама компания.

Таким образом, суд удовлетворил иск Минпромторга, поданный в июне этого года.

"В свете этого акционеры Evraz Plc могут (или, для резидентов РФ, должны) напрямую владеть акциями "Евраз НТМК", следуя правилам, установленным законом об ЭЗО. Evraz Plc планирует обжаловать это решение", - говорится в пресс-релизе.

В январе 2025 года правительство расширило перечень ЭЗО, включив в него в том числе АО "Евраз НТМК", одно из крупнейших интегрированных металлургических предприятий России.

Актуальная структура владения "Евраз НТМК" не раскрывается, в последнем опубликованном отчете - за 2021 год - контролирующим лицом комбината, как и других структур группы Evraz, называлась Evraz Plc. В свою очередь, основные российские предприятия группы - "Евраз ЗСМК", "Евраз КГОК", "Евраз Ванадий Тула" - являлись дочерними предприятиями "Евраз НТМК".

Сама Evraz Plc совместно контролировалась группой из трех акционеров: Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (28,6%, в начале 2022 года перешли в прямое владение Абрамовича), Abiglaze Александра Абрамова (19,3%) и Crosland Global Александра Фролова (9,7%). В 2022 году правительство Великобритании ввело санкции против компании, а все активы Evraz Plc были заморожены. Все основные акционеры Evraz Plc также находятся под британскими санкциями. В августе прошлого года российские заводы группы Evraz и угольная компания "Распадская" (подконтрольна Evraz) были внесены в SDN List Минфина США.

Минпромторг по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.