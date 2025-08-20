"Евраз НТМК" сменил организационно-правовую форму на ПАО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Р"Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" сменил организационно-правовую форму. По данным ЕГРЮЛ, компания является публичным акционерным обществом (ранее была АО), соответствующие изменения в единый госреестр юридических лиц были внесены 19 августа.

В конце июля Evraz объявил, что в рамках запланированного группой объединения российских активов на ПАО "Евраз" публичной компанией станет "Евраз НТМК", который будет переименован после завершения всех необходимых процедур. Акции нового ПАО планируется вывести на торги на "Мосбирже" в I полугодии 2026 года

Актуальная структура владения "Евраз НТМК" не раскрывается, в последнем опубликованном отчете - за 2021 год - контролирующим лицом комбината, как и других структур группы Evraz, называлась Evraz Plc. В свою очередь основные российские предприятия группы - "Евраз ЗСМК", "Евраз КГОК", "Евраз Ванадий Тула" - являлись дочерними предприятиями "Евраз НТМК".

С 2024 года российские заводы группы Evraz находятся в SDN List Минфина США. С 2022 года Evraz, как и ее основные акционеры - Роман Абрамович (28,6%), Александр Абрамов (19,3%) и Александр Фролов (9,7%) - находится также в санкционных списках Великобритании. В июле Арбитражный суд Московской области приостановил действие корпоративных прав Evraz Plc в ЭЗО АО "Евраз НТМК". Таким образом, акционеры Evraz Plc могут напрямую владеть акциями "Евраз НТМК", следуя правилам, установленным законом об ЭЗО.