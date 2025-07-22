"Водоходъ" изменил расписание круизов по Волге из-за закрытия Городецкого гидроузла

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Круизный оператор "Водоходъ" скорректировал расписание теплоходов, маршруты которых 22-23 июля проходили через шлюзы Городецкого гидроузла в Нижегородской области.

"В связи с закрытием Городецкого гидроузла из-за нарушения целостности строящейся шлюзовой камеры компания "Водоходъ" вынужденно корректирует расписание теплоходов, маршруты которых 22-23 июля проходили через Городецкий шлюз", - сообщила компания.

22 июля три теплохода не смогли пройти шлюзование и вернулись к причалам Нижнего Новгорода и Городца. Участникам этих круизов предложат альтернативные маршруты и варианты пересадок на другие теплоходы компании.

"По мере восстановительных работ на гидроузле информация об изменениях или стабилизации в расписании следующих круизов, следующих через Городецкий шлюз, будет обновляться на официальном сайте компании", - говорится в сообщении.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что шлюзование и судоходство на Городецком гидроузле было остановлено после того, как при производстве демонтажных работ произошло нарушение целостности камеры шлюза №15А.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, около 11:00 на Городецком гидроузле обрушился оголовок камеры шлюзов №15-16 и произошло затопление строящейся камеры шлюза 15А. Решение о возможных сроках восстановления судоходства примут, когда обследуют место аварии.