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Полицейские и три сотрудника телеграм-канала Baza задержаны по делу о незаконной передаче данных

Полицейские и три сотрудника телеграм-канала Baza задержаны по делу о незаконной передаче данных
Автомобиль полиции у здания, где располагается редакция телеграм-канала Baza
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД в рамках расследования уголовного дела о передаче служебной информации третьим лицам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом адвокат Алексей Михальчик сообщил "Интерфаксу", что в рамках расследования также задержаны три сотрудника телеграм-канала Baza.

"Оперативниками Главного управления собственной безопасности МВД России пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД. Задержанные передавали информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам", - сказала Волк журналистам во вторник.

По словам представителя министерства, задержанные сотрудники из УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям "предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей".

"При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение", - подчеркнула Волк.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" адвокат Михальчик, в рамках расследования также задержаны три сотрудника телеграм-канала Baza. "Два сотрудника были формально допрошены и отпущены домой, остается сейчас три задержанных", - сказал Михальчик агентству.

При этом адвокат не смог уточнить процессуальный статус главного редактора издания Глеба Трифонова.

"До настоящего времени его местонахождение неизвестно, адвокатов не пускают", - сказал он.

Ранее в Следственном комитете РФ (СКР) сообщили о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) и проведении обысков в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Следствием "выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа". "Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера "Телеграм", - заявили в СКР.

Источник "Интерфакса" сообщил, что речь идет о передаче служебной информации телеграм-каналу Baza.

Со своей стороны телеграм-канал Baza сообщил во вторник, что сотрудники полиции проводят обыски в офисе редакции и по месту жительства главного редактора Глеба Трифонова.

Baza МВД России Глеб Трифонов
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