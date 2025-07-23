Главред телеграм-канала Baza Трифонов арестован по делу о взятках полицейским

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд арестовал до 20 сентября главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого во взятках полицейским за покупку информации, передает корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Трифонова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток", - огласил решение судья Артем Устинов.

Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты Трифонова, которая просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Главреду Baza предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Вину в преступлении он не признает.

Трифонову, согласно материалам следствия, вменяется три эпизода дачи взяток.

Его адвокат Алексей Михальчик в ходе заседания просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, домашний арест или запрет определенных действий.

По мнению защитника, материалы следствия говорят об отсутствии доказательств причастности Трифонова к инкриминируемым преступлениям.

"Когда говорят, что журналисты платили должностным лицам, тут надо понимать, что (в канале Baza - ИФ) есть телеграм-бот, куда каждый делающий может предложить разместить информацию, и иногда просят гонорар", - сказал он. Таким образом, затруднительно установить, общались ли журналисты с полицейскими.

По его словам, в материалах дела отсутствуют показания самих силовиков, из которых бы следовало, что они передавали информацию.

Защита Трифонова намерена обжаловать его арест, сообщил Михальчик.

"Мы категорически были несогласны с ходатайством следствия, конечно, будем обжаловать решение суда", - сказал он журналистам после решения суда.

Сам Трифонов в суде заявил, что не совершал то преступление, которое ему инкриминируется.

"Буду доказывать (...), готов являться по первому требованию следователя, не буду скрываться, потому что я сам лично отдал свой паспорт, свой загранпаспорт, все свои телефоны", - сказал он.

Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова были задержаны в Москве накануне и доставлены в столичный СК для допроса.

В рамках этого дела, сообщали в ведомстве, "на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий".

"В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования", - добавили в СКР.

Ранее во вторник там сообщили о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) и проведении обысков в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Следствием выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии публиковалась на одном из телеграм-каналов, заявили в СКР.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам о задержании нескольких сотрудников территориальных подразделений министерства в рамках расследования уголовного дела о передаче служебной информации третьим лицам, не уточнив числа, имен задержанных и их должностей.

По словам Волк, задержанные сотрудники из УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям "предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей". "При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение", - сказала Волк.