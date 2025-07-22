СКР сообщил об обысках по делу против полицейских, передавших информацию телеграм-каналу

Источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет о передаче сведений телеграм-каналу Baza

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Обыски в Москве и ряде регионов проведены в связи с делом против полицейских, незаконно передавших служебную информацию одной из редакций телеграм-канала, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что "в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа". "Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера "Телеграм", - заявили в СКР.

"В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники", - добавили в СКР.

Источник "Интерфакса" сообщил, что речь идет о передаче служебной информации телеграм-каналу Baza.

Со своей стороны Baza сообщает во вторник, что сотрудники полиции проводят обыски в офисе редакции и по месту жительства главного редактора Глеба Трифонова.



