Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главы Верховного суда Подносовой

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования супругу и сыну скончавшейся главы Верховного суда РФ Ирины Подносовой.

"Уважаемые Сергей Олегович и Егор Сергеевич, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной вашей супруги и матери - Ирины Леонидовны Подносовой. Хорошо знал её на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, Подносова "всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу".

22 июля стало известно, что в Москве на 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.