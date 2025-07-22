Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

"Ирина Леонидовна скончалась", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в Верховном суде РФ.

В суде не уточнили причину смерти, однако, по данным ряда источников, Подносова скончалась в результате тяжелой болезни.

Подносова скончалась на 72-м году жизни. Она возглавила Верховный суд России в апреле прошлого года.

"Коллектив Верховного суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны", - сообщили в свою очередь в пресс-службе суда.

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. Получила юридическое образование в 1970-1975 году в Ленинградском государственном университете им. Жданова. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области.

В июне 2020 года была назначена на должность зампреда ВС РФ - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Входила в Президиум ВС.