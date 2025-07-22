Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой состоится 24 июля, сообщили в суде.

"Прощание с Ириной Леонидовной Подносовой состоится 24 июля с 12:00 до 14:00 в траурном зале ФГБУ "Центральная клиническая больница Управления делами Президента", - говорится в сообщении.

Подносова умерла/ на 72-м году жизни после продолжительной онкоболезни. Верховный суд она возглавила в апреле 2024 года после кончины ее предшественника Вячеслава Лебедева.