Счетная палата указала на разброс цен на один и тот же софт в разных госзакупках

Ведомство предложило дополнительно регламентировать такие закупки для решения проблемы

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Счетная палата России направила в правительство предложение о дополнительной регламентации процессов госзакупки типового программного обеспечения, сообщила СП.

"В рамках мероприятия (экспертно-аналитического, охватывало закупки госзаказчиков федерального уровня и их подведомственных организаций, проводившиеся в 2022-первой половине 2025 годов - ИФ) мы проанализировали закупки госорганов по пяти ключевым видам типового программного обеспечения, - рассказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков. - Анализ показал, что при сопоставимых условиях и объемах поставки цены на приобретаемое ПО в различных госконтрактах могут существенно различаться, в ряде случаев до двух раз и более".

Палата провела анализ цен на антивирусы, операционные системы, системы управления базами данных, коммуникационные средства визуализации и офисное ПО. Он показал, что в настоящее время существует заметный разброс цен по ряду типовых программных продуктов, закупаемых госзаказчиками.

По данным Счетной палаты, при госзакупках, например, "Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный" (на это решение приходится 63% госзакупок антивирусов) разброс цен при сравнимых закупках лицензий составил 3,1-6,4 раза, ОС Astra Linux (73% госзакупок ОС) для рабочих станций - 2,6 раза, для серверов - 5,9-44,3 раза.

"Анализ документации по закупкам показал, что формулировки предмета закупки зачастую не содержат однозначной идентификации характеристик приобретаемых лицензий, что допускает вариативность в интерпретации условий закупок, - отмечается в отчете. - Отсутствие единых стандартов описания предмета закупки приводит к невозможности автоматизированного прямого сопоставления стоимости лицензий в различных закупках".

Также СП указала на отсутствие интеграции между Реестром российского софта и Единой информационной системой (ЕИС) в сфере закупок.

"Это приводит к тому, что заказчики вносят в систему и госконтракты наименования ПО, не соответствующие наименованиям в Реестре, - подчеркивается в материалах Счетной палаты. - Кроме того, информация в ЕИС не позволяет проводить автоматизированный анализ закупок ПО".

СП также указала, что не всегда госзаказчики соблюдают требования закупочного законодательства в части применения тех или иных видов закупочных процедур. Так, в 2022-2025 годах было заключено 13,5 тысяч госконтрактов на закупку ПО. Из них 614 - по результатом открытых конкурсов, а не электронных аукционов, как это должно было бы быть исходя из предмета закупки.

В результате палата предложила поручить Минцифры подготовить предложения об установлении типовых условий контрактов на поставку ПО для государственных и муниципальных нужд, в том числе предусматривающих указание в контрактах полного наименования закупаемого ПО в соответствии с Реестром российского ПО, его описания в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг (КТРУ) и указания его детальной конфигурации. Еще одно предложение СП предусматривает доработку Минцифры функционал Реестра российского ПО для ведения каталога конфигураций и цен на программные продукты, закупаемые госзаказчиками.

Также предлагается поручить Минфину и Минцифры актуализировать КТРУ в части детального описания конфигураций и других характеристик закупаемого ПО.

Минцифры отмечает, что возможность автоматизированного получения данных из Реестра российского софта с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) реализована еще в 2022 году. А в 2025 году Минцифры и Федеральное казначейство обеспечили интеграцию этого Реестра с ЕИС в сфере закупок для автоматизированной проверки данных о реестровых записях о российском ПО.

"Прослеживаемость закупок отечественного ПО в перспективе позволит оценивать динамику роста стоимости на такие продукты и принимать необходимые меры для обеспечения справедливого ценообразования", - сказал директор департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры Дмитрий Никитин.

При этом он подчеркнул, что в 2025 году был принят закон, который вводит понятие доверенного ПО, и в настоящее время министерство готовит к утверждению требования для признания программного обеспечения доверенным. В то же время приняты поправки в закупочную нормативную базу, которые предусматривают предоставление приоритета именно доверенному ПО при госзакупках и закупках госкомпаний.