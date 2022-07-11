Минпромторг предложил оптимизировать порядок формирования цены по ГОЗ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает оптимизировать порядок формирования цены продукции, поставляемой по гособоронзаказу, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Сложившаяся практика указывает, что данные затраты (различные виды оплаты труда - ИФ) при формировании цены на продукцию, поставляемую по ГОЗ, как правило, исключаются, что может приводить к необоснованному снижению цен на продукцию, - говорится в пояснительной записке к проекту. - Разработан проект приказа с целью включения в цену продукции экономически обоснованных и технологически необходимых затрат для производства и реализации продукции по ГОЗ, а также недопущения необоснованного исключения затрат из цены единицы продукции".

Сам документ предусматривает внесение изменений в действующую редакцию приказа Минпромторга №334, который устанавливает порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ.

В частности, новые положения этого приказа позволят включать в цену продукции затраты головного исполнителя на страхование риска случайной гибели и повреждения образцов (комплексов, систем) в период проведения испытаний серийной продукции. Также уточняется состав затрат на оплату труда за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Кроме того, проектом приказа предусмотрено право включения в цену продукции затрат интегрированных структур (головные организации исполнителей, которые не имеют собственной производственной базы, но несут при исполнении госконтрактов существенные издержки, связанные с организационно-техническим сопровождением контрактов) на соответствующие госконтракты.

Также в проекте приказа оговаривается, что затраты, связанные с управлением деятельностью компании-исполнителя в целом, могут быть включены в состав ряда статей калькуляции цены продукции: "Затраты на подготовку и освоение производства", "Затраты на специальную технологическую оснастку", "Специальные затраты" и "Затраты на изделия собственного производства". Но только при условии, что соответствующие работы по тому или иному контракту выполнены сотрудниками, занятыми на основном производстве и непосредственно участвующими в процессе производства продукции, а затраты на их оплату труда включены в административно-управленческие расходы.