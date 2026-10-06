Госкомпаниям разрешили перевести конкурентные закупки у МТК в закупки у единственного поставщика

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство выпустило директивы, разрешающие госкомпаниям перевести конкурентные закупки у технологических компаний, в том числе малых технологических компаний (МТК), в закупки у единственного поставщика, сообщило Минэкономразвития.

Отмечается, что эти директивы позволяют госкомпаниям (их закупки регулируются законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) внести соответствующие изменения в свои положения о закупках.

"По аналитическим данным, порядка половины компаний, находящихся в реестре МТК, развиваются в логике замещения иностранных решений, - сказал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников - Принятие правительством директив упростит процесс закупок технологической продукции, доработанной под требования корпораций-заказчиков, и будет способствовать дальнейшему формированию внутренних технологических цепочек".

Такая возможность будет распространяться только в отношении товаров, работ, услуг, в которых используется технология, "созданная или доработана при финансовой поддержке из федерального бюджета в интересах или по инициативе самого акционерного общества, его дочерних или зависимых обществ, государственных корпораций и их "дочек". При этом информация о такой технологии должна содержаться в подсистеме государственной поддержки инновационной деятельности ГИС "Экономика" - "Витрина стартапов".

"Принятое правительством решение позволит создать дополнительные условия для развития малых технологических компаний, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства) Александр Исаевич. - Возможность создания продуктов под нужды крупных корпорации это, с одной стороны, новые рынки сбыта для МТК, а с другой стороны - возможность внедрения инновационных решений для реализации инвестиционных программ крупных российских корпораций".

При этом он добавил, что сейчас в реестре МТК числится 7,5 тысяч компаний. Из них только 23% принимают участие в закупках госкомпаний.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что по итогам 2025 года объем закупок крупнейших госкомпаний у МТК составил 198 млрд рублей (рост на 13% к предыдущему году). При этом наиболее востребованной продукцией, поставляемой МТК из числа малых и средних предприятий, стало программное обеспечение. На него пришлось 26,5 млрд рублей. Еще на 15 млрд рублей госкомпании закупили у МТК машины и оборудования, на 12 млрд рублей - компьютерное оборудование.

В первой половине текущего года объем таких закупок составил 76,8 млрд рублей.

В 2025 году Исаевич прогнозировал, что объем закупок госкомпаний у МТК может вырасти к 2030 году до 1,2 трлн рублей.

"Рассчитываем до 2030 года довести до МТК 1,2 трлн рублей в рамках контрактной логики, - говорил гендиректор "Корпорации МСП". - Для развития этого сегмента планируем использовать общие и специальные механизмы поддержки".

Минэкономразвития в свою очередь ориентировалось на сумму в 1,9 трлн рублей. При этом ведомство сообщало, что в 2021-2023 годах госкомпании закупили у субъектов МСП, которых можно отнести к МТК, товары, работы, услуги на 348 млрд рублей. В топ-3 категорий продукции, приобретаемой госкомпаниями у будущих МТК (закон "О развитии технологических компаний в РФ" - 478-ФЗ - был принят летом 2023 года), вошли строительство дорог (41 млрд рублей), разработка ПО (32 млрд рублей) и производство комплектующих летательных аппаратов (8 млрд рублей).