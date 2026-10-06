Поиск

Госкомпаниям разрешили перевести конкурентные закупки у МТК в закупки у единственного поставщика

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство выпустило директивы, разрешающие госкомпаниям перевести конкурентные закупки у технологических компаний, в том числе малых технологических компаний (МТК), в закупки у единственного поставщика, сообщило Минэкономразвития.

Отмечается, что эти директивы позволяют госкомпаниям (их закупки регулируются законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) внести соответствующие изменения в свои положения о закупках.

"По аналитическим данным, порядка половины компаний, находящихся в реестре МТК, развиваются в логике замещения иностранных решений, - сказал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников - Принятие правительством директив упростит процесс закупок технологической продукции, доработанной под требования корпораций-заказчиков, и будет способствовать дальнейшему формированию внутренних технологических цепочек".

Такая возможность будет распространяться только в отношении товаров, работ, услуг, в которых используется технология, "созданная или доработана при финансовой поддержке из федерального бюджета в интересах или по инициативе самого акционерного общества, его дочерних или зависимых обществ, государственных корпораций и их "дочек". При этом информация о такой технологии должна содержаться в подсистеме государственной поддержки инновационной деятельности ГИС "Экономика" - "Витрина стартапов".

"Принятое правительством решение позволит создать дополнительные условия для развития малых технологических компаний, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства) Александр Исаевич. - Возможность создания продуктов под нужды крупных корпорации это, с одной стороны, новые рынки сбыта для МТК, а с другой стороны - возможность внедрения инновационных решений для реализации инвестиционных программ крупных российских корпораций".

При этом он добавил, что сейчас в реестре МТК числится 7,5 тысяч компаний. Из них только 23% принимают участие в закупках госкомпаний.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что по итогам 2025 года объем закупок крупнейших госкомпаний у МТК составил 198 млрд рублей (рост на 13% к предыдущему году). При этом наиболее востребованной продукцией, поставляемой МТК из числа малых и средних предприятий, стало программное обеспечение. На него пришлось 26,5 млрд рублей. Еще на 15 млрд рублей госкомпании закупили у МТК машины и оборудования, на 12 млрд рублей - компьютерное оборудование.

В первой половине текущего года объем таких закупок составил 76,8 млрд рублей.

В 2025 году Исаевич прогнозировал, что объем закупок госкомпаний у МТК может вырасти к 2030 году до 1,2 трлн рублей.

"Рассчитываем до 2030 года довести до МТК 1,2 трлн рублей в рамках контрактной логики, - говорил гендиректор "Корпорации МСП". - Для развития этого сегмента планируем использовать общие и специальные механизмы поддержки".

Минэкономразвития в свою очередь ориентировалось на сумму в 1,9 трлн рублей. При этом ведомство сообщало, что в 2021-2023 годах госкомпании закупили у субъектов МСП, которых можно отнести к МТК, товары, работы, услуги на 348 млрд рублей. В топ-3 категорий продукции, приобретаемой госкомпаниями у будущих МТК (закон "О развитии технологических компаний в РФ" - 478-ФЗ - был принят летом 2023 года), вошли строительство дорог (41 млрд рублей), разработка ПО (32 млрд рублей) и производство комплектующих летательных аппаратов (8 млрд рублей).

Александр Исаевич Корпорация МСП МСП Минэкономразвития правительство Максим Колесников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России оборот e-commerce к 2030 году может достигнуть 33 трлн рублей

"Прямую линию" с Путиным в 2026 году снова объединят с большой пресс-конференцией

Источники сообщили о возможной отмене запрета экспорта ДТ для отдельных производителей

Российские военные взяли под контроль Голубково в Запорожской области

Наемник из США заочно осужден в РФ за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Уголовное дело возбуждено после гибели домашних собак от вакцины "Мультикан-8"

 Уголовное дело возбуждено после гибели домашних собак от вакцины "Мультикан-8"

"Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

 "Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

В РФ заочно осужден бывший топ-менеджер "Смоленского банка", связанный с Коломойским

Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

 Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

Обломки беспилотника повредили ЛЭП в Домодедове
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12128 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов