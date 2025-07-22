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СКР заподозрил главного редактора Baza в даче взятки

Он и его коллега задержаны для допроса, также задержаны трое полицейских

СКР заподозрил главного редактора Baza в даче взятки
Здания СК РФ по городу Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержаны главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега по подозрению в даче взятки (статья 291 УК), их доставили к следователю для допроса, сообщает СКР. Имени второго задержанного журналиста в СК не назвали.

Обоих задержали по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК). Следователи московского главка СК продолжают "активную работу со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией".

При обысках по этому делу были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

"Также на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий", - сообщил СКР.

Ранее в этот день СК сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции и проведении обысков в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Следствие выявило факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии публиковалась на одном из телеграм-каналов.

Затем в МВД сообщили, что по этому делу задержаны несколько сотрудников управлений МВД по Белгородской области, Краснодарскому и Красноярскому краям, которые "предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей".

Адвокат Алексей Михальчик сообщал "Интерфаксу", что были также задержаны сотрудники телеграм-канала Baza: "Два сотрудника были формально допрошены и отпущены домой, остается сейчас три задержанных".

Утром 22 июля телеграм-канал Baza сообщил, что сотрудники полиции проводят обыски в офисе редакции и по месту жительства Трифонова.

МВД СКР Глеб Трифонов Baza Белгородская область
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