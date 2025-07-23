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Проходящих по делу о взятках от телеграм-канала Baza полицейских доставили в Москву

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, которые по версии следствия передавали информацию журналистам телеграм-канала Baza за деньги, доставлены в Москву для проведения следственных действий, сообщил адвокат главного редактор канала Глеба Трифонова Алексей Михальчик.

"Сотрудников полиции, проходящих по делу "Базы", из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили в Москву для проведения следственных действий", - сказал Михальчик журналистам.

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Главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, Трифонов и его коллега - продюсер Татьяна Лукьянова за деньги приобретали у полицейских закрытую информацию.

Как сообщил адвокат, вину в преступлении Трифонов не признает.

Ожидается, что в среду Замоскворецкий суд Москвы изберет главреду Baza меру пресечения. Михальчик сообщал, что следствие просит арестовать Трифонова.

Трифонов и Лукьянова были задержаны в Москве накануне и доставлены в столичный СК для допроса.

В рамках этого дела, сообщали в ведомстве, "на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий".

"В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования", - добавили в СКР.

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Во вторник сообщалось о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) и проведении обысков в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Следствие выявило факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии публиковалась на одном из телеграм-каналов, заявили в СКР.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам о задержании нескольких сотрудников территориальных подразделений министерства в рамках расследования уголовного дела о передаче служебной информации третьим лицам, не уточнив число, имена задержанных и их должности.

По словам Волк, задержанные сотрудники из УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям "предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей". "При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение", - сказала Волк.

Baza МВД России Глеб Трифонов
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