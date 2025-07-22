Срок предоставления рыбных инвестквот предлагается продлить с 15 до 20 лет

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Срок предоставления инвестиционных квот на вылов рыбы, который в настоящее время составляет 15 лет, может быть продлен. Предлагается довести его до 20 лет, заявила Ассоциация владельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) после совещания в Совете Федерации. На совещании обсуждали реализацию первого и второго этапов программы инвестиционных квот.

Как заявил вице-президент АСРФ Алексей Осинцев, продление срока пользования квотой в условиях, когда сроки окупаемости инвестпроектов выходят далеко за пределы установленного сегодня 15-летнего периода, - это жизненная необходимость. "Долгострой верфей, жесткая финансовая политика в отношении ключевой ставки делает стоимость судов драматичной для инвесторов. Зачастую заказчикам для продолжения строительства приходится обращаться в банки для реструктуризации кредитов. При этом банки видят, что сроки окупаемости превышают сроки инвестквот, то есть в нынешних условиях суда не окупятся в плановые сроки. В качестве решения предлагается законопроект об увеличении срока предоставления инвестквот вместо действующих 15 лет до 20 лет", - сказал он.

При этом он отметил, что по ряду отдельных проектов срок окупаемости может превысить и 20 лет, что требует индивидуального подхода к определению периода пользования квотой.

Как заявил на совещании директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац, в настоящее время признана обоснованность и необходимость рассмотрения вопроса о продлении срока предоставления инвестиционной квоты и внесении в Госдуму такого законопроекта.

Программа инвестквот (предоставление компаниям квот на вылов в обмен на строительство рыболовного флота и перерабатывающих заводов) действует в России с 2016 года. В рамках первого этапа (с 2017 года) построено 39 судов (23 рыбопромысловых и 16 краболовов), 25 рыбоперерабатывающих заводов. Кроме того, идет реализация проектов по строительству судов, заключено 96 договоров с инвестиционным обязательством по строительству 60 рыбопромысловых судов и 36 краболовов.

В ходе второго этапа (начался в 2023 году) планируется построить 31 судно (4 рыбопромысловых, 4 транспортных рефрижератора и 23 краболова), 4 логистических комплекса и 11 перерабатывающих заводов (9 большой мощности и 2 малой мощности). Инвестквоты предоставляются на срок до 15 лет.