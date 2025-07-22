Поиск

Срок предоставления рыбных инвестквот предлагается продлить с 15 до 20 лет

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Срок предоставления инвестиционных квот на вылов рыбы, который в настоящее время составляет 15 лет, может быть продлен. Предлагается довести его до 20 лет, заявила Ассоциация владельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) после совещания в Совете Федерации. На совещании обсуждали реализацию первого и второго этапов программы инвестиционных квот.

Как заявил вице-президент АСРФ Алексей Осинцев, продление срока пользования квотой в условиях, когда сроки окупаемости инвестпроектов выходят далеко за пределы установленного сегодня 15-летнего периода, - это жизненная необходимость. "Долгострой верфей, жесткая финансовая политика в отношении ключевой ставки делает стоимость судов драматичной для инвесторов. Зачастую заказчикам для продолжения строительства приходится обращаться в банки для реструктуризации кредитов. При этом банки видят, что сроки окупаемости превышают сроки инвестквот, то есть в нынешних условиях суда не окупятся в плановые сроки. В качестве решения предлагается законопроект об увеличении срока предоставления инвестквот вместо действующих 15 лет до 20 лет", - сказал он.

При этом он отметил, что по ряду отдельных проектов срок окупаемости может превысить и 20 лет, что требует индивидуального подхода к определению периода пользования квотой.

Как заявил на совещании директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац, в настоящее время признана обоснованность и необходимость рассмотрения вопроса о продлении срока предоставления инвестиционной квоты и внесении в Госдуму такого законопроекта.

Программа инвестквот (предоставление компаниям квот на вылов в обмен на строительство рыболовного флота и перерабатывающих заводов) действует в России с 2016 года. В рамках первого этапа (с 2017 года) построено 39 судов (23 рыбопромысловых и 16 краболовов), 25 рыбоперерабатывающих заводов. Кроме того, идет реализация проектов по строительству судов, заключено 96 договоров с инвестиционным обязательством по строительству 60 рыбопромысловых судов и 36 краболовов.

В ходе второго этапа (начался в 2023 году) планируется построить 31 судно (4 рыбопромысловых, 4 транспортных рефрижератора и 23 краболова), 4 логистических комплекса и 11 перерабатывающих заводов (9 большой мощности и 2 малой мощности). Инвестквоты предоставляются на срок до 15 лет.

Минсельхоз АСРФ Алексей Осинцев Евгений Кац Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Юрий Дудь заочно арестован за неисполнение обязанностей иноагента

МИД Польши рекомендовал согражданам покинуть Россию

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

СКР заподозрил главного редактора Baza в даче взятки

СКР заподозрил главного редактора Baza в даче взятки

В Думу внесен законопроект о введении призыва в армию в течение всего года

Полицейские и три сотрудника телеграм-канала Baza задержаны по делу о незаконной передаче данных

Полицейские и три сотрудника телеграм-канала Baza задержаны по делу о незаконной передаче данных

"Мосбиржа" начинает расчет индекса создания стоимости

Экспорт вина из Грузии в I полугодии снизился на 22%, поставки в Россию упали на треть

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла закон о платформенной экономике
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });