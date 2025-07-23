Мишустин посетит Горно-Алтайск

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин 23-28 июля посетит Горно-Алтайск, где примет участие в мероприятиях Международной экологической конференции, сообщила пресс-служба правительства России.

В конференции также будут участвовать правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, говорится в сообщении.

Кроме того, в графике пребывания Мишустина в Горно-Алтайске - посещение республиканской больницы, беседа с главой республики Алтай Андреем Турчаком и губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

В поездке главу правительства сопровождают вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее на этой неделе Мишустин посетил Благовещенск и Читу. Премьер РФ уже традиционно совершает поездку в Дальневосточный федеральный округ во второй половине лета.