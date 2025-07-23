Нефтепродукты из затонувшего танкера "Волгонефть-212" все еще поступают в море

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Нефтепродукты из затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" продолжают поступать в Черное море, заявила представитель Росприроднадзора в ходе судебного заседания, которое проходит в Арбитражном суде Краснодарского края.

Она добавила, что судно затонуло целиком. На нем находилось восемь танков с нефтепродуктами, часть из них разрушилась в процессе крушения, часть погрузилась на дно, и все они были негерметичны.

"Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились", - пояснила представитель Росприроднадзора.

Судья уточнил, продолжалась ли течь со всех танков судна. Представитель Росприроднадзора ответила, что да.

"Дело в том, что не существует такого обследования, которое позволило бы определить, сколько килограммов в танки поступило воды и как они перемешались с нефтепродуктами. Известно, что все нефтепродукты поступили в море - часть в процессе крушения, а какие-то до сих пор поступают в акваторию", - пояснила представитель Росприроднадзора.

Как сообщалось, суд приступил к судебному разбирательству по поводу компенсации экоущерба от крушения судна "Волгонефть-212" по существу в среду.

Ответчики на заседание не явились, и не представили свою позицию относительно спора.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (владелец "Волгонефть-212") солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть-239") - 35,48 млрд рублей.

В настоящее время в Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей и иск ФГБУ "Морспасслужба" к компаниям на 485,1 млн рублей.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.