Росприроднадзор сейчас не фиксирует утечек мазута из танкера "Волгонефть-212"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор на данный момент не фиксирует поступление нефтепродуктов из затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" в Черное море, сообщает телеграм-канал ведомства.

"В связи с появившейся в СМИ некорректной информацией со ссылкой на представителя Росприроднадзора о якобы поступающих в Черное море нефтепродуктах с затонувшего танкера "Волгонефть - 212" официально заявляем, что утечек содержимого танкеров в настоящее время ведомство не фиксирует", - сказано в заявлении.

В Арбитражном суде Краснодарского края 23 июля состоялось заседание по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к владельцу и фрахтователю затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212". В ходе заседания представитель ведомства заявила, что судно затонуло целиком. На нем находилось 8 танков с нефтепродуктами, часть из них разрушилась в процессе крушения, часть погрузилась на дно, и все они были негерметичны.

"Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились", - сказала представитель Росприроднадзора.

23 июля в суде "представители Росприроднадзора отметили, что до тех пор пока суда не удалены из акватории, они продолжают представлять угрозу окружающей среде", - заявило ведомство в Telegram. "Как подчеркнул представитель ведомства, Служба продолжит настаивать, чтобы весь экологический ущерб был возмещен со стороны владельцев танкеров", - добавили в Росприроднадзоре.