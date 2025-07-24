Спасатели МЧС вылетели к месту исчезновения пассажирского Ан-24 в Амурской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого, по предварительным данным, находятся 40 человек, пропал в Амурской области, подтвердили в пресс-службе МЧС РФ в четверг, добавив, что на поиски вылетели спасатели.

"По оперативной информации, в Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тында пропал с экранов и не вышел на связь самолет АН-24 "Ангара". Предварительно, на борту находится порядка 40 человек", - говорится в сообщении.

"Для проведения поисков к месту направлены спасатели МЧС", - сообщило ведомство.

В центре гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Амурской области "Интерфаксу" сообщили, что спасатели вылетели в Тындинский район. "Предположительно, поиски будут идти в труднодоступной местности. Пока на данный момент информация уточняется", - сказал представитель центра.

Самолет авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында.

Губернатор региона Василий Орлов ранее сообщил, что, по предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа.

Он написал на своей странице в телеграм-канале, что для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства.

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что пассажирский самолет Ан-24 пропал в Амурской области. Сообщалось, что на борту находятся 46 человек.