Пассажирский самолет Ан-24 пропал в Амурской области, на борту 46 человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Амурской области пропал пассажирский самолет, связь с воздушным судном отсутствует, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Вблизи конечной точки не прошел контроль. Связи с ним нет", - сказали в экстренных службах.

Там уточнили, что самолет пропал при попытке уйти на второй круг, не сумев приземлиться в Тынде с первого раза.

На борту 40 пассажиров и шесть членов экипажа.