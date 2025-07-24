Обломки пропавшего самолета Ан-24 обнаружены в 15 км от Тынды

Об этом сообщили в экстренных службах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пропавший в Амурской области Ан-24 разбился неподалеку от Тынды, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В 15 км от Тынды на склоне обнаружены обломки Ан-24. Самолет разрушен", - сказали в экстренных службах.

Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Хабаровска по расписанию в четверг в 07:36 по местному времени (00:36 по Москве), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе хабаровского аэропорта. Самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, а затем пропал с экранов и не вышел на связь в нескольких километрах от аэропорта Тынды.

По данным экстренных служб, на борту могли находиться 46 человек, в том числе 40 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц), сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.



