Львова-Белова заявила, что в списке Киева большинство подлежащих возвращению детей уже взрослые

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что большая часть детей, которые фигурируют в украинском списке, переданном российской делегации на переговорах в Стамбуле, совершеннолетние и проживают в России со своими родственниками.

"По списку, поступившему в ходе переговоров в Стамбуле, мы работаем с момента получения. Большая часть в нем совершеннолетние люди и дети, которые живут со своими родителями или другими близкими родственниками на территории России. По части детей у правоохранительных органов нет информации об их нахождении на территории России", - сообщила она.

По ее словам, часть детей воссоединились с близкими при содействии омбудсмена еще до получения списка, часть удалось воссоединить этим летом.

Работа со списком продолжается.

По словам омбудсмена, что за последние годы был выстроен "четкий алгоритм воссоединения семей", для этого происходит взаимодействие с международными партнерами, Катаром, Международным Комитетом Красного Креста, Ватиканом, украинской стороной.

"В целом процесс воссоединения семей зачастую требует серьезной подготовки и согласований - при необходимости мы оказываем содействие в сборе документов, логистике, встречаем родителей и сопровождающих лиц, ведь география обширна", - пояснила омбудсмен.

В соответствии с поручением президента России воссоединение проводится только в случае наличия обращения родителя или иного близкого родственника, имеющего соответствующие правовые основания.

"Важно, что в ходе переговоров украинской стороне также были переданы списки, состоящие из 20 детей, проживающих на Украине и на территории Европейского Союза, воссоединения с которыми ждут близкие в России. Надеемся, что это приблизит их встречу. К сожалению, по ряду случаев мы не видим какой-либо динамики, при том что запрос на воссоединение поступил от родителей", - посетовала Львова-Белова.

Всего, по данным омбудсмена, с начала СВО при содействии ее аппарата с родственниками в России воссоединились 25 детей из 17 семей и 112 детей из 88 семей - с родственниками на Украине и в третьих странах.

"За это время к нам поступали разные обращения и списки – всего мы обработали информацию по более чем 1100 детям, после проверки данных, лишь в малой части случаев потребовалась наша помощь в воссоединении. Где-то семьи воссоединились или нашлись самостоятельно, где-то не было такой необходимости, так как дети и так жили с близкими", - сообщила Львова-Белова.