Москва передала Киеву список 20 российских детей, находящихся на Украине или в странах ЕС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия поставила на переговорах в Стамбуле вопрос о возвращении российских детей, находящихся на Украине или вывезенных в ЕС, список из 20 человек был передан, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Сегодня мы поставили перед украинской стороной вопрос о том, чтобы в Россию были возвращены российские дети, которые остаются на территории Украины либо с территории Украины были вывезены в страны Европейского союза", - сказал Галузин журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.

Он добавил: "И мы не просто поставили этот вопрос, а передали украинской стороне список детей, находящихся соответственно на Украине и в странах Европейского союза, это около 20 человек. Список детей и их законных представителей, с которыми можно связаться для того, чтобы обеспечить возвращение этих детей в Россию".