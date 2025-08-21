Россия при посредничестве Катара передала еще троих детей украинским семьям

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - РФ при посредничестве Катара помогла еще троим детям воссоединиться с близкими на Украине, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Продолжаем работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в третьих странах. Ведем ее по поручению президента России Владимира Путина. В ближайшее время с семьями на Украине воссоединятся трое детей - два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка", - привели слова Львовой-Беловой в пресс-службе в четверг.

Всего при поддержке детского омбудсмена с родственниками в России воссоединились 26 детей из 18 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах 115 детей из 91 семьи, с учетом ребят, которые в настоящее время едут на Украину, заявили в пресс-службе.