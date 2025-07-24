В Сочи число пострадавших в результате атаки БПЛА выросло до 13

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В больницы Сочи обратились еще двое пострадавших в результате атаки БПЛА минувшей ночью, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека. Им оказали амбулаторную помощь. Таким образом, в результате атаки (...) погибли два человека, ещё 13 пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо из пострадавших были госпитализированы, в том числе один из них доставлен в краевую больницу санавиацией. Остальные наблюдаются в поликлинике по месту жительства.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в ночь на 24 июля регион подвергся массированной атаке БПЛА: погибли две женщины, пострадали 11 человек.