Поиск

В Сочи число пострадавших в результате атаки БПЛА выросло до 13

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В больницы Сочи обратились еще двое пострадавших в результате атаки БПЛА минувшей ночью, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека. Им оказали амбулаторную помощь. Таким образом, в результате атаки (...) погибли два человека, ещё 13 пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо из пострадавших были госпитализированы, в том числе один из них доставлен в краевую больницу санавиацией. Остальные наблюдаются в поликлинике по месту жительства.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в ночь на 24 июля регион подвергся массированной атаке БПЛА: погибли две женщины, пострадали 11 человек.

Сочи Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг сократит перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг сократит перечень товаров для параллельного импорта

Власти готовят дополнительные меры по сглаживанию биржевой волатильности на рынке топлива

В Новгородской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения

Путин сообщил о планах строительства не менее девяти подлодок проекта 677, оснащенных "Калибрами"

В Брянской области из-за атаки дронов загорелся свиноводческий комплекс "Мираторга"

Горьковский автозавод в августе будет работать в 4-дневном режиме из-за падения рынка

Горьковский автозавод в августе будет работать в 4-дневном режиме из-за падения рынка

Трехдневный траур объявлен в Приамурье после крушения самолета Ан-24

В МЧС предварительно заявили, что в катастрофе Ан-24 под Тындой никто не выжил

Режим ЧС ввели в Приамурье после крушения Ан-24

В Новошахтинске при пожаре в торговом центре погибли как минимум два человека

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6810 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2310 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });