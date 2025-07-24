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Минпромторг сократит перечень товаров для параллельного импорта

Сам механизм будет продлен на 2026 год

Минпромторг сократит перечень товаров для параллельного импорта
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует сократить перечень товаров для параллельного импорта за счет отдельных позиций горнодобывающей техники, бытовой химии, комплектующих к спецтехнике. Министерство опубликовало проект соответствующего приказа.

Часть изменений вступит в силу с конца октября 2025 года, а часть - уже в 2026 году, через шесть месяцев после утверждения.

Ранее Минпромторг подтверждал, что действие параллельного импорта, введенного в мае 2022 года в ответ на санкции, будет продлено еще на один год - 2026-й.

В июне министр промышленности и торговли Антон Алиханов говорил в интервью "Интерфаксу", что очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта будут внесены в конце августа, ожидаются сокращения, в частности, за счёт брендов радиоэлектроники и лёгкой промышленности.

Как следует из проекта приказа Минпромторга, механизм параллельного импорта может перестать действовать в отношении врубовых машины для добычи угля или горных пород и туннелепроходческих машин, а также прочих бурильных или проходческих машин (коды ТН ВЭД 8430 31 000 0 и 8430 39 000 0).

Из перечня могут быть исключены отдельные комплектующие к сельскохозяйственной технике немецкого бренда Amazone, оси к прицепам и полуприцепам SAF.

Список будет сокращен, как ожидается, за счет единичных брендов в категориях средств для гигиены и ухода за полостью рта. Планируется также скорректировать перечень товаров под кодом ТН ВЭД 3303 00 (духи и туалетная вода): ранее там были перечислены товары-исключения, то есть те, на которые параллельный импорт не распространяется, сейчас - те, которые можно ввозить без согласия правообладателя.

Предлагается вывести из перечня японскую полиграфическую краску и печатную технику Ricoh. В категории электрической аппаратуры для коммутации и защиты электрических цепей исключить из списка планируется корейский бренд Autonics.

Антон Алиханов Минпромторг
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