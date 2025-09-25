Минпромторг изменит правила параллельного импорта, увязав его с реестром Роспатента

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил изменения в перечень товаров для параллельного импорта с введением отсылок к реестровым записям Роспатента для отдельных товарных позиций. Проект изменений к приказу министерства о параллельном импорте опубликован на regulation.gov.ru.

"В настоящее время под режим параллельного импорта подпадают товары, которые маркированы товарными знаками. Однако в настоящее время таможенные органы не имеют полномочий на выпуск в режиме параллельного импорта товаров, маркированных товарными знаками без буквенных обозначений. Для решения этой проблемы необходимо уточнить условия ввоза товаров в режиме параллельного импорта, распространив его на правообладателя. Тем самым параллельный импорт будет распространяться на товарные знаки всех типов, включая графические изображения. Это позволит решить проблему того, когда у правообладателя есть несколько товарных знаков", - говорится в пояснительной записке к документу.

В начале сентября замглавы Минпромторга Роман Чекушов говорил, что министерство совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) планирует усилить контроль над ввозимой по параллельному импорту продукцией за счет включения в перечень не названий брендов, а реестровых записей Роспатента.

"Мы чуть изменим механизм применения параллельного импорта, и привязка будет в нашем приказе к конкретной реестровой записи в Роспатенте. Это обеспечит полную интегрированную прозрачность товара, его происхождения и при пересечении таможенной границы, и при обороте внутри страны. Когда есть номер реестровой записи, мы точно этот бренд можем отследить - есть он в приказе или нет. Сейчас это просто перечень брендов", - объяснял Чекушов журналистам.

Он отмечал, что новый механизм контроля над ввозимыми по параллельному импорту товарами предполагается внедрить с 2026 года.