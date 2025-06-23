Минпромторг подготовит предложение о продлении параллельного импорта на 2026 г.

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Действие механизма параллельного импорта, позволяющего ввозить в страну товары без согласия правообладателя, планируется продлить ещё на год, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

"Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим", - сказал он.

Чиновник также подтвердил планы по очередному пересмотру перечня товаров для параллельного импорта. "Очередные изменения мы планируем, ориентируемся, что к концу лета - к началу сентября будут готовы. Работа ведется следующим образом. Собираются предложения от отраслей, наших производителей, которые подтверждают нам то, что они уже готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве, а также те заявления, которые предоставляют компании, которые решили официально или уже официально поставляют товары, поэтому просят их исключить из приказа о параллельном импорте. Расширять приказ существенно мы не планируем. Даже наоборот, тенденция последний год у нас к сокращению тех брендов, которые подлежат параллельному импорту", - рассказал Чекушов.

На прошлой неделе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что новые корректировки в приказ будут в конце августа, возможно сокращение перечня за счет брендов радиоэлектроники и легкой промышленности. Он указал на снижение объемов параллельного импорта: на текущий момент в рамках механизма ежемесячно в РФ ввозится товаров примерно на $2 млрд, тогда как на пике, в декабре 2023 года, показатель равнялся $6 млрд.

Механизм параллельного импорта был введен в РФ с начала мая 2022 года в ответ на санкционные ограничения со стороны недружественных стран и с тех пор ежегодно продлевался.